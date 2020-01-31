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İstanbul'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İstanbul'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.

İHA | 31.01.2020 - 05:36..
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İstanbul'un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi üzerinde, seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 LN 5638, 06 EFU 51 plakalı otomobil ve hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil zincirleme trafik kazası yaptı.

Kennedy Caddesinde 3 araçlı zincirleme trafik kazası VİDEO

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle bir hafif ticari araç devrilirken diğer bir otomobil de belediyenin Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi park alanındaki bisikletlerin üstüne çıktı. 6 kişinin yaralandığı kazada ise 2 kişi araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Hafif ticari araç içinde sıkışan bir kadın da itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulans ile çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan Kennedy Caddesi, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Meydana gelen zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İstanbul'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İstanbul'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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