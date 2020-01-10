İstanbul'da 3 hırsız bir dükkandaki çelik kasayı çaldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi'nde bulunan bir kuruyemiş deposuna otomobille gelen silahlı 3 hırsız, deponun kapısını kırmaya çalıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Bu sırada deponun alarmının çalması üzerine iş yerinin güvenlik görevlisi depoya geldi. Yüzü kar maskeli ve silahlı 3 hırsız, güvenlik görevlisine silah doğrulttuktan sonra güvenlik görevlisi elinden darbederek etkisiz hale getirdi.

Kuruyemiş deposuna giren hırsızlar çelik kasayı çaldı VİDEO

HAVAYA ATEŞ EDEREK KAÇTILAR

Hırsızlar daha sonra deponun kapısını açarak, ofise girdi. Ofis içine giren hırsızlar içinde bir miktar para bulunan çelik para kasasını alarak dışarı çıktı. Hırsızlar daha sonra otomobilin bagajına kasayı yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların, otomobil ile olay yerinden havaya silahla ateş ederek kaçtıkları öğrenildi.

HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Deponun güvenlik görevlisi daha sonra durumu polise ve iş yeri sahibine haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek çalışmalarda bulundu. Olay yerinde çalışma yapan polisler kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.