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İstanbul'da 3 hırsız bir dükkandaki kasayı çaldı

Fatih'te yüzlerini kar maskesiyle kapatan 3 hırsız, bir muhasebeci dükkanındaki kasayı çalarak kayıplara kaçtı.

İHA | 06.01.2020 - 06:48..
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir muhasebeci dükkanında saat 04.30 sıralarında, yüzü kar maskeli 3 şahıs otomobil ile sokağa geldi.

ÇELİK KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Hırsızlar daha önceden gözlerine kestirmiş oldukları dükkanın çelik kapısını kırarak içeri girdi. Hırsızlar kısa süre içerisinde içinde 70 bin Türk Lirasının üzerinde para bulunan çelik kasayı çalmak için harekete geçti.

KASAYI DÜŞÜRÜNCE VATANDAŞLAR UYANDI

Hırsızlar kasayı dükkandan çıkardıkları esnada merdivenlere düşürdü. Kasanın merdiven mermerlerine düşmesi ile ortaya çıkan ses diğer vatandaşları uykularından uyandırdı.

İstanbul'da 3 hırsız bir dükkandaki kasayı çaldı

OLAY YERİNDEN HIZLICA KAÇTILAR

Sokakta yüzü kar maskeli şahısları gören vatandaşlar bağrışmaya başladı. Hırsızlar ne yapacaklarını bilemeyerek kasayı otomobilin bagajına atarak kaçmaya başladılar. Görgü tanıklarının ifadelerine göre hırsızların otomobilin bagajı açık bir şekilde kaçarak uzaklaştıkları öğrenildi.

İstanbul'da 3 hırsız bir dükkandaki kasayı çaldı

HIRSIZLAR OTOMOBİLİN PLAKASINI DÜŞÜRDÜ

Vatandaşlar bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkan içinde olay yeri inceleme çalışmalarına başladı. Ayrıca kaçan hırsızların otomobilin plakasını da olay yerinde düşürdükleri görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da 3 hırsız bir dükkandaki kasayı çaldı

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