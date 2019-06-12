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İstanbul'da 3 ilçede sağanak yağış

Pendik'te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı. Yağış nedeniyle bir anaokulunda mahsur kalan öğretmenler tahliye edildi.

DHA | 12.06.2019 - 16:07..
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İstanbul'un Pendik, Kartal ve Tuzla ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Pendik'te yollar göle dönerken, D-100'de trafik durdu. Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.

MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI

Kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda, su baskını yaşandı.

Pendik Yenimahalle'de, yağışın ardından su baskını yaşanan bir anaokulunda bulunan öğretmenler mahsur kaldı.

1'i hamile 3 öğretmen, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.

İstanbul'da 3 ilçede sağanak yağış

İstanbul'da 3 ilçede sağanak yağış ViDEO

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da, önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı." denilmişti.

İstanbul'da 3 ilçede sağanak yağış

İstanbul'da 3 ilçede sağanak yağış

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