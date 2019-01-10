İstanbul'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Ş.B.'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi, İstanbul'da satmaya çalıştığını belirledi.

Avcılar'da iş yeri bulunan Ş.B.'nin uyuşturucu madde yüklü aracını, dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, araçta yaptığı aramada, bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Operasyonu izleyen vatandaşların, "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesin." dediği duyuldu



Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.