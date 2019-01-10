taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4787
Euro
6.34065
Altın
1296.715
Borsa
90758.39
Gram Altın
228.934

İstanbul'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen eroin bulundu.

DHA | 10.01.2019 - 10:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Jandarma ekipleri, Ş.B.'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi, İstanbul'da satmaya çalıştığını belirledi.

Avcılar'da iş yeri bulunan Ş.B.'nin uyuşturucu madde yüklü aracını, dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi.

İstanbul'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Harekete geçen jandarma ekipleri, araçta yaptığı aramada, bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Operasyonu izleyen vatandaşların, "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesin." dediği duyuldu

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

25
Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

51
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

94
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

60
Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

36
Aslı Enver'in eski hali

Aslı Enver'in eski hali

10
10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir