İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ekipler, sahte imei numarası yüklenmiş çalıntı cep telefonlarıyla ilgili artan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
8 GÖZALTI
Kaçak yollarla yurda getirilen cep telefonlarına çalıntı cep telefonlarının imei numaralarını yükleyerek, yasal telefon gibi gösterip ticaretini yapan Fatih Aksaray’daki yer altı çarşısında faaliyet gösteren iş yerlerine dün baskın düzenleyen polis, 8 kişiyi gözaltına alındı.
İstanbul'da 300 adet klonlanmış telefon ele geçirildi VİDEO
300'E YAKIN KLONLANMIŞ CEP TELEFONU
Operasyonda, 300’e yakın klonlanmış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçasına el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi’ne getirildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.