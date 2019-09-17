İstanbul'da 300 adet klonlanmış telefon ele geçirildi

Sahibi Instagramda sürekli gülerken fotoğraflarını paylaştığı Herbee adı verilen sevimli kirpi, 1.5 milyon takipçiye ulaştı.

1.5 milyon takipçili dünyanın en mutlu kirpisi

İngiltere'den bir grup siyasetçi, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı ziyaret etti.Ziyarette İngiliz siyasetçiler, terör örgütü temsilcilerine destek sözü verdi.

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'Palu Ailesi' davasının 3'üncü duruşması başladı

11 yıl önce Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal’ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan dava, görülmeye devam ediyor.