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İstanbul'da 300 adet klonlanmış telefon ele geçirildi

Polisin düzenlediği operasyonda, 300’e yakın klonlanmış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçası yakalandı.

İHA | 17.09.2019 - 14:34..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, sahte imei numarası yüklenmiş çalıntı cep telefonlarıyla ilgili artan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da 300 adet klonlanmış telefon ele geçirildi

8 GÖZALTI

Kaçak yollarla yurda getirilen cep telefonlarına çalıntı cep telefonlarının imei numaralarını yükleyerek, yasal telefon gibi gösterip ticaretini yapan Fatih Aksaray’daki yer altı çarşısında faaliyet gösteren iş yerlerine dün baskın düzenleyen polis, 8 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul'da 300 adet klonlanmış telefon ele geçirildi VİDEO

İstanbul'da 300 adet klonlanmış telefon ele geçirildi

300'E YAKIN KLONLANMIŞ CEP TELEFONU

Operasyonda, 300’e yakın klonlanmış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçasına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi’ne getirildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da 300 adet klonlanmış telefon ele geçirildi

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