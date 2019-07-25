İstanbul'da 300 bin dolarlık soygun

İstanbul Fatih'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

Kendisini polis olarak tanıtan 5 kişi, kargo çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip 300 bin doları aldı.

İş yerinden hızlıca kaçan hırsızları yakalamaya çalışan esnaf, çok geçmeden hırsızlardan birini yakalamayı başardı.

Firma çalışanları yere yatırdıkları soyguncuyu darbetti.

DİĞER 4 SOYGUNCU ARANIYOR

Dövülen soyguncuyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin güvenlik görevlileri kurtardı.

Yerde yaralı yatan soyguncu, kelepçe takılarak İBB binasına getirildi.

Soyguncu daha sonra polise teslim edildi. Polis, parayla kaçan 4 soyguncuyu arıyor.