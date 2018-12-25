İstanbul’da 32 adrese narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda’dan ev aksesuarları arasına zulalanan uyuşturucu hapların, Bulgaristan-Sırbistan sınırında başka araçlara dağıtılacağı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takip başlatmıştı.

Yurt dışına çıkan narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında gerçekleştirilen ortak operasyonda, 500 bin ecstasy hap ele geçirmişti. Başarılı operasyonun ardından yurt içinde de çalışmalarını hızlandıran narkotik polisi, yurt dışından ülkeye girecek hapların dağıtılacağı “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon için düğmeye bastı.

YURT DIŞINDA ELE GEÇİRİLEN HAPLARIN DAĞITILACAĞI TORBACILARA OPERASYON

Şafak vakti, yaklaşık 250 polisle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yola çıkan polis ekipleri, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde önceden belirlenen 32 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle, operasyon düzenledi. Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırdıkları evlere giren polis, hedefteki 40 torbacıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde didik didik yapılan aramalarda ise çok miktarda ve sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddelere polis tarafından el konulurken, gözaltına alınan torbacılar ise sağlık kontrolünün ardından, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.