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İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kuzey Çevre Otoyolu'nda 34 kişinin yaralandığı midibüs kazasının, araç içinden kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 16.07.2019 - 16:17..
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İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'nda, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında, Müslüm Özpala yönetimindeki servis midibüsünün, seyir halindeyken arka lastiği patladı.

34 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole devrildi. Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan İlçe jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Can pazarının yaşandığı kaza, midibüsteki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde midibüsün ilerlerken sürücüsünün birden kontrolünü kaybettiği görülüyor. Yol kenarına doğru kayan midibüs devrilirken içindeki yolcuların da savrulduğu görülüyor.

34 kişinin yaralandığı korkunç kaza

İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı kaza kamerada
İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı kaza kamerada

 

 

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