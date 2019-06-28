İstanbul'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuluyurdu

İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitenin havuzunda, Pakistanlı Omar S., ailesiyle birlikte burada bulunan havuza yüzmek için geldi.

BÜYÜKLER İÇİN OLAN HAVUZA GİRDİ

Burada bir süre tek başına havuzda serinleyen Omar, daha sonra büyükler için bulunan derin havuza girdi. Çocuğun çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar havuza atlayarak minik Omar’ı kurtardı. Bilinci kapalı olan Omar için 112 ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk müdahale ile kendisine gelen küçük çocuk kendine geldi.

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DURUMU İYİ

Minik Omar, daha sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipte görevli polis memurunun kucağında ambulansa taşındı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.



