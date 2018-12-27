İstanbul’da 400 metrelik tünel bulundu

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İngilizce öğrenemiyoruz

Türkiye, yapılan araştırmaya göre dünyada 88 ülke arasında kendisine 73'üncü sırada yer buldu. İsveç ve Hollanda ilk iki sırada yer aldı. İran, Venezuela, gibi ülkeler ise çok kötü kategorindeler.