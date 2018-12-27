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İstanbul’da 400 metrelik tünel bulundu

Yetkililer kimin kazdığı belli olmayan tünelle ilgili araştırma yapıyor.

İHA | 27.12.2018 - 14:56..
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Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Miraç Sokak’ta önceki sabah bir vatandaşın işe gitmek için bindiği arabasının tekerleği göçüğe saplandı. Komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan araştırmada göçüğün nedeninin bir tünel olduğu ortaya çıktı. Yetkililer hemen araştırma yaparken, tünel kapatıldı. Tünelin uzunluğunun 400 metre olduğu ve 1 metre 20 cm uzunluğunda bir kişinin rahatlıkla tünele girebileceği belirtildi.

KİMİN KAZDIĞINI ARAŞTIRIYORLAR

Vatandaşlar, "Araba düştü, kaçak kanalizasyon hattı olduğu tespit edildi. 1 metre 20 cm uzunluğunda biri rahatlıkla girebilir" dedi. Yetkililer tüneli kimin kazdığını araştırıyor.

İstanbul’da 400 metrelik tünel bulundu

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