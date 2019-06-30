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İstanbul'da 430 kilo altın ele geçirildi

Yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İHA | 30.06.2019 - 11:34..
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Yaklaşık 5 aydır süren takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat illerinde eş zamanlı baskınlar yaptı.

İstanbul polisi, kaçak yollarla yurda sokulan 430 kilo altın buldu.

2’si gümrük memuru olmak üzere 35 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAKÇILARA DEV OPERASYON: 430 KİLO ALTIN YAKALANDI

Operasyonda 356 kilo 300 gram altın zincir, 58 kilo 36 gram altın kolye, 13 kilo 623 gram altın yüzük, 110 gram altın, 50 adet çeyrek altın, 30 adet yarım altın, 20 adet tam altın, çok sayıda ziynet eşyasının yanı sıra 81 bin 46 adet sigara ve 6 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

İstanbul'da 430 kilo altın ele geçirildi

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şahıslardan 20’si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıstan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 gümrük memurunun da aralarında bulunduğu 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin 14 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

İstanbul'da 430 kilo altın ele geçirildi

İstanbul'da 430 kilo altın ele geçirildi

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