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İstanbul'da 47 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 16.03.2020 - 09:22..
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İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube ekipleri Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde daha önceden tespit edilen 47 adres ve hakkında gözaltı kararı olan 51 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YAKALANDI

Önceden belirlenen adreslere polis ekipleri giriş yaptı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında gözaltı kararı olan çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da 47 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ViDEO

İstanbul'da 47 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 47 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

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