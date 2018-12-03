İstanbul'da 48 adet suikast silahı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 48 adet suikast silahı ele geçirildiğini açıkladı.

6 FARKLI ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ele geçirilen toplam 48 adet suikast silahı mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek, altı farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan şahısların terör örgütleri ile bağlantıları araştırılıyor" denildi.

ABD'DEN GÖNDERİLMİŞ

Açıklamada ayrıca ilgili kargoların ABD'den farklı günlerde, farklı paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına gönderildiği de belirtildi.