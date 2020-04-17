İstanbul'da 5 bin kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından maske kullanımında artış sağlanırken, emniyet güçleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

5 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Maltepe'de polis ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak üretilen maskelerin yüksek fiyata satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 bin tıbbi maske ele geçirildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yeri sahibine kaçak maske satmaktan idari para cezası uygulanırken, iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.