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İstanbul'da 5 bin kaçak maske ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin tıbbi maske ele geçirilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

AA |
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İstanbul'da 5 bin kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından maske kullanımında artış sağlanırken, emniyet güçleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

5 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Maltepe'de polis ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak üretilen maskelerin yüksek fiyata satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 bin tıbbi maske ele geçirildi.

İstanbul'da 5 bin kaçak maske ele geçirildi

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yeri sahibine kaçak maske satmaktan idari para cezası uygulanırken, iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

İstanbul'da 5 bin kaçak maske ele geçirildi

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