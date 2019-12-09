İstanbul'da 5 kişi bir iş hanından kasa çaldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan Ekinciler İş Hanı'na saat 02:30 sıralarında, plakasız bir otomobil ve motosikletl 5 kişi geldi.

VATANDAŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Şüpheliler, iş hanına girerek hanın 3'üncü katına çıktı. Burada bulunan çelik kasayı alan şüpheliler, çaldıkları kasayı otomobilin bagajına koydu. Bu esnada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşlara aldırmayan hırsızlar, çelik kasayı otomobilin bagajına koyduktan sonra 3 kişi otomobile, 2 kişi ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme büro amirliği ekipleri kasanın çalındığı iş hanında bir süre inceleme yaptı. Çalınan kasada ne olduğunu belirlemek ve kasa hırsızlarını yakalamak için polis çalışma başlattı.