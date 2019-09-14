İstanbul'da 5 kişi hırsızlıktan yakayı ele verdi

İstanbul Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir'de 1 Ağustos-10 Eylül arası 20 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin tekstil ve gıda ürünleri çalarak piyasa değeri altında sattıkları tespit edildi.

ÇALINTI PLAKA İLE HIRSIZLIK

Şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerine, çalıntı plaka taktıkları öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz gün yakalandı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan K.B, T.B., O.S., A.S ve F.A bugün adliyeye sevk edildi. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nün merdivenlerinden polisler arasında çıkarılan şüphelilerden her biri, birbirinden ilginç sözler söyledi.

"HAYALLER PARİS"

Şüphelilerden biri, "Hayaller Paris, yaşamlar Somali." derken bir başka şüpheli ise "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe." dedi. Şüphelilerin sözleri gülüşmelere neden oldu.