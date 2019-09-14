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İstanbul'da 5 kişi hırsızlıktan yakayı ele verdi

Kamyonetleriyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edilirken, birbirinden ilginç sözler söyledi.

DHA | 14.09.2019 - 15:34..
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İstanbul Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir'de 1 Ağustos-10 Eylül arası 20 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin tekstil ve gıda ürünleri çalarak piyasa değeri altında sattıkları tespit edildi.

ÇALINTI PLAKA İLE HIRSIZLIK

Şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerine, çalıntı plaka taktıkları öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz gün yakalandı.

İstanbul'da 5 kişi hırsızlıktan yakayı ele verdi VİDEO

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan K.B, T.B., O.S., A.S ve F.A bugün adliyeye sevk edildi. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nün merdivenlerinden polisler arasında çıkarılan şüphelilerden her biri, birbirinden ilginç sözler söyledi.

İstanbul'da 5 kişi hırsızlıktan yakayı ele verdi

"HAYALLER PARİS"

Şüphelilerden biri, "Hayaller Paris, yaşamlar Somali." derken bir başka şüpheli ise "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe." dedi. Şüphelilerin sözleri gülüşmelere neden oldu.

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