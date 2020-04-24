İstanbul'da 5 silahlı magandaya para cezası kesildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı koronavirüs nedeniyle yurdun birçok yerinde evlerde çoşkuyla kutlandı.

Saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşı'nı okudu.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

İstanbul'da İstiklal Marşının okunmasının hemen ardından kentin çeşitli noktalarında silah sesleri yükseldi.

İhbar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgeye polis ekipleri gönderildi.

5 MAGANDAYA CEZA UYGULANDI

Bölgeye gelen polis ekipleri 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı çok sayıda mermiye el koydu.

Havaya ateş açan 5 şahsa idari ve adli para cezası kesildi.