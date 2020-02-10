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İstanbul'da 50 lise öğrencisi birbirine girdi

Sultanbeyli ilçesinde 50 kişilik liseli öğrenci grubu kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi.

DHA | 10.02.2020 - 17:56..
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İstanbul Sultanbeyli'de, Sultanbeyli Bosna Bulvarı Nato Yolu Caddesi'nde yaklaşık 50 kişilik öğrenciden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sultanbeyli'nde 50 lise öğrencisinin birbirine girdigi VİDEO

KAVGA NEDENİYLE TRAFİK DURDU

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Kavga nedeniyle Nato Yolu Caddesi'nde trafik durdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile grup dağıldı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Trafikte kalan sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdiler. Yaklaşık 50 kişinin kavgası çevrede ki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Sultanbeyli'nde 50 lise öğrencisinin birbirine girdigi kavga kamerada -1



Sultanbeyli'nde 50 lise öğrencisinin birbirine girdigi kavga kamerada -3

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