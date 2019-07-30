İstanbul'da 600 polisli narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa ilçesi genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

600 polisin katıldığı operasyonda, uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı

DAHA ÖNCE 73 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde daha önceden adresleri belirlenmiş 73 adrese, polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye ayrıca uyuşturucu olmak üzere değişik suçlardan aranan şahısların yakalanması hedeflendi.

OPERASYONA TOPLAM 600 POLİS KATILDI

Operasyona narkotik, özel harekat, çevik kuvvet polisleri olmak üzere toplam 600 polis katıldı.

Ayrıca operasyona hassas burunlu arama köpekleri ve polis helikopteri destek verdi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Önceden belirlenen adreslerin kapıları, koçbaşı yardımı ile kırıldı.

Gerçekleştirilen operasyon sonrasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilerek, uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan çok sayıda şahıs gözaltına alındı.