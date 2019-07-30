taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6033
Euro
6.2442
Altın
1424.79
Borsa
103373.07
Gram Altın
257.144

İstanbul'da 600 polisli narkotik operasyonu

Emniyet güçlerinin başarılı operasyonunda, uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı.

İHA | 30.07.2019 - 08:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa ilçesi genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

600 polisin katıldığı operasyonda, uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı

DAHA ÖNCE 73 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde daha önceden adresleri belirlenmiş 73 adrese, polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye ayrıca uyuşturucu olmak üzere değişik suçlardan aranan şahısların yakalanması hedeflendi.

İstanbul'da 600 polisli narkotik operasyonu

OPERASYONA TOPLAM 600 POLİS KATILDI

Operasyona narkotik, özel harekat, çevik kuvvet polisleri olmak üzere toplam 600 polis katıldı.

Ayrıca operasyona hassas burunlu arama köpekleri ve polis helikopteri destek verdi.

İstanbul'da 600 polisli narkotik operasyonu

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Önceden belirlenen adreslerin kapıları, koçbaşı yardımı ile kırıldı.

Gerçekleştirilen operasyon sonrasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilerek, uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da 600 polisli narkotik operasyonu

İstanbul'da 600 polisli narkotik operasyonu

İstanbul'da 600 polisli narkotik operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

40
AYM kararına karşı

AYM kararına karşı "1071" bildirisi

110
İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

23
Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

68
Rusya Genelkurmay Başkanlığı: ABD Suriye'nin petrolünü çalıyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: ABD Suriye'nin petrolünü çalıyor

47
Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

107
Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir