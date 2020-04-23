İstanbul'da 685 bin kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, emniyet güçleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.
İstanbul Kartal'da polis ekipleri, Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde medikal maske depolandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
685 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 46 koli içinde depolanmış 685 bin medikal maske ele geçirdi.
İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, el konulan maskelerin polis tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.