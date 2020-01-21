taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.93
Euro
6.5908
Altın
1547.18
Borsa
123590.5
Gram Altın
295.749
Bitcoin
51378.21

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 21.01.2020 - 16:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki bir imalathanede metil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, A.K., M.A. ve G.A.'yı gözaltına aldı.

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adreste, sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen yalaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli A.K.'nin, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Kırşehir'de cinnet getiren adam eşini öldürdü
Babasından kalan emekli maaşını almak için eşinden boşandığı halde aynı evde yaşayan kadın, kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
14 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Afgan öldürüldü
Kocaeli’de 2 ayrı çiftlikte kaçak olarak çalışan Afganlar arasında, kendi vatandaşları 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Elleri ve ayakları iple bağlı cesedi yola attılar
Kocaeli’de elleri ve ayakları iple bağlanıp dövülen kişinin cesedi, battaniyeye sarılarak TEM otoyolu kenarına atıldı. 30-35 yaşlarındaki kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Minik Yaren'in ölümüyle ilgili davada tepki çeken karar
Sarıyer'de 3 yıl önce babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren için, 69 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

215
İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

491
Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

1170
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

48
Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

50
Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

170
İnfaz düzenlemesi şekillendi

İnfaz düzenlemesi şekillendi

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir