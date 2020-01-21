İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki bir imalathanede metil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, A.K., M.A. ve G.A.'yı gözaltına aldı.
7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Söz konusu adreste, sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen yalaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli A.K.'nin, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.