İstanbul'da 73 bin kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardın yetkililer salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik operasyonu sıklaştırdı.

3 BİN 100 MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da polis ekipleri Küçükçekmece'de bulunan bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 100 adet satışa hazır maske, maske yapımında kullanılan 2 koli bez ve maske lastikleri ele geçirildi.

Küçükçekmece ve Eyüpsultan’da kaçak maske operasyonu

İKİNCİ ADRESTEN 70 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlara devam eden ekipler, Eyüpsultan'da bir iş yerine düzenledikleri baskında ise 70 bin adet satışa hazır maske ele geçirildi.

Küçükçekmece’de izinsiz maske üretimi yapan iş yerine ait maskelere İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince el konulurken, Eyüpsultan’daki iş yeri ise ruhsatsız ve belgesiz üretim yaptığı gerekçesi ile mühürlendi.