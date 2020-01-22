İstanbul'da 8 bin 995 okul servisi denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün trafik denetimleri devam ederken, özellikle okul taşıtlarına yönelik yapılan denetimlerin verileri paylaşıldı.

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamayla, Aralık ayında Jandarma ve Emniyet ekiplerince 9 bine yakın aracın denetlendiği, 2 milyon liraya yakın da ceza uygulandığı bilgisi verildi.

JANDARMA 12 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının önlenmesi için Valiliğimizce yürütülen çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da İl Emniyet ve İl Jandarma ekiplerince 2019 yılının Aralık ayında toplam 8 bin 995 okul servisi denetlendi. İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1.468 servis aracı denetlenerek; 56 araca, 12 bin 739 lira para cezası uygulandı.''

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 7 bin 527 araç denetlenerek; 4 bin 267 araca 1 Milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandı. Denetimler, okul ulaşımının en güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılmasını sağlamak için düzenli olarak devam edecek. Bu kapsamda tüm servis araçlarının her ay en az bir kez denetlenmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.