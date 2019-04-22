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İstanbul’da 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Şişli'de, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyreden 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

İHA | 22.04.2019 - 08:51..
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Piyalepaşa Bulvarı üzerinde, canlarını hiçe sayan gençlerden biri ise cipin lastiğinin üstüne tutunarak gitti.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 15.00 sıralarında patenleriyle giden 8 genç, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyretmeye başladı. Canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren gençler, adeta üst üste çıkarak tutundukları otobüsle gitmeye çalıştı.

İstanbul’da 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu

İstanbul’da 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu ViDEO

CİP LASTİĞİNE TUTUNDU, TEHLİKELİ ANLAR YAŞATTI

Dakikalarca bu şekilde seyreden gençler, ardından otobüsün durakta durmasıyla ayrıldı. Seyir esnasında gençlerden biri ise hareket halindeki cipin lastiğinin üstünden tutarak gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul’da 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu

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