İstanbul’da 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Kayınpederine misafirliğe gelen Suriyeli genç adamın park halindeki otomobili, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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Hamilelikle ilgili ilginç bilgiler

Mutlaka hamilelik hakkında çoğu kişi birçok şey biliyor olabilir. Fakat hiç duymamış olabileceğiniz hamilelik dönemi ve yeni doğum yapanlar ile ilgili şaşırtıcı bilgiler.