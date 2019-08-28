Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız, İstanbul Maltepe'de gözlerine kestirdikleri bir et deposuna girdi.

80 BİN LİRA DEĞERİNDE

Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar, burada bulunan etleri araçlarına taşımaya başladı. Hırsızlar, kilolarca etin bir kısmını da yerlerde sürükledi. Hırsızlar etleri çaldıkları esnada yüzlerini kapatmayı da ihmal etmedi. 80 bin lira değerindeki eti dakikalar içerisinde çalan hırsızlar, hızla olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi Mustafa Kayabaşı, “Sabah 7.00’de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7.00’de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoyu komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar.” dedi.

İstanbul'da 80 bin TL'lik et çalındı ViDEO