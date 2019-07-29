İstanbul'da 800 bin liralık hırsızlık anı kamerada

İstanbul Güngören'de bir evde yaşanan hırsızlık olayı, akıllara durgunluk veren cinstendi.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

3 Haziran Pazartesi günü, belirledikleri eve giren 3 hırsız, evde bulunan kasayı ve içinde bulunan 800 bin TL değerindeki para, döviz ve ziynet eşyasıyla birlikte ev sahibinin ailesine ait olduğu öğrenilen mezarlık tapularını alarak kayıplara karıştı.

Eve geldiğinde kasanın yerinde olmadığını gören ev sahibi M.L., polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

FARKLI SUÇLARDAN KAYITLARI VARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde şüphelilerin ikisi, 3 Temmuz Çarşamba günü Merter'de yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan İbrahim A. (24)'nın 15, Tekin T. (29)'nin ise 5 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

800 bin liralık döviz ve ziynet eşyası bulunan kasanın çalınma anı VİDEO



KASAYI ÇIKARMA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce şahıslardan birinin şifreyi girerek kapıyı açtığı görülüyor. Daha sonra eve girip içeriyi kolaçan edip çıkıyor. Sonra diğer 2 şahsı da yanına alarak eve tekrar girdiği, bir süre sonra ellerindeki kasa ile birlikte evden çıktıkları görüldü.