İstanbul'da 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi

1 Kendini hakim olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı Elazığ'da, kendini hakim ya da avukat olarak tanıttığı 5 kişiyi, 'adli konularda yardımcı olma' vaadiyle dolandıran kadın, yakalanarak tutuklandı.

2 BM: Cezaevlerindeki insan sayısı azaltılmalı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Pek çok ülkede, tutuklama merkezleri aşırı kalabalık, bazı durumlarda tehlikeli bir biçimde" dedi.

3 Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli yapıldı Ordu'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor.

4 Adem Büyük koronavirüs için maske bağışı yaptı Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük, koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığına 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışladı.

5 LGS sadece birinci dönem müfredatından yapılacak Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."

6 Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü Umreden sonra 14 gün karantinaya alınan umreciler, karantinanın bitmesine 2 gün kalınca oynayarak kutlama yaptı.