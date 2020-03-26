İstanbul'da 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesi sonucu tüm dünyada önlemler alınırken, bazı kişiler salgını fırsat bildi.
İstanbul'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Kosova’ya gidecek olan tır şüpheli bulunarak X-Ray’e sevk edildi.
86 BİN 400 ADET ELDİVEN ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin incelemesinin ardından, ihracı ön izne bağlı olan, gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.
BAZI MALZEMELER İNCELEMEYE ALINDI
Yapılan aramalarda dezenfektan olduğundan şüphelenilen eşya ile maske yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 750 kilogram tela astar cinsi kumaş, ihracı ön izne bağlı mallardan olup olmadığının tespiti amacıyla laboratuvarda incelemeye alındı.