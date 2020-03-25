İstanbul'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

İstanbul'da, 19 yaşındaki Kadir K., internet üzerinde satış yapılan bir site aracılığıyla cep telefonunu satmak istedi.

Kadir K., internet üzerinden anlaştığı kadınla Üsküdar'da buluşarak, cep telefonunu 5 bin liraya sattı.

PARALAR SAHTE ÇIKTI

Kadir K., elden aldığı parayı bankamatiğe yatırmak istediğinde ise paraların sahte olduğunu anladı. Bunun üzerine Kadir K. emniyete giderek yaşanan süreci anlattı.

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AYNI TAKTİKLE 38 BİN LİRALIK CEP TELEFONU SATIN ALDI

Polis ekipleri, telefonu sahte parayla satın alan kadının Zülal K. olduğunu ve farklı tarihlerde Üsküdar ile Ümraniye'de Gökhan Ş'nin telefonunu 6 bin lira, Can Ş'nin telefonunu 5 bin lira, Oğuzhan K'nın telefonunu 4 bin 200 lira, Doğukan T'nin telefonunu 7 bin 100 lira, Rıza Y'nin telefonunu 2 bin 100 lira ve Buğra Y'nin telefonunu 3 bin 50 lira sahte para ödeyerek aldığını tespit etti.

YAKALANDI

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleye ekipler, Zülal K'yı Avcılar'daki evine gözaltına aldı.

Ayrıca, zanlının emniyette yapılan sorgusunda, Erol Ö'nün telefonunu 7 bin, Yakup G'nin telefonunu 3 bin lira sahte para ödeyerek aldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.