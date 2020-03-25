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İstanbul'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

Üsküdar ve Ümraniye'de sahte para kullanarak 38 bin liralık cep telefonu ve kamera alan kadın, yakalandı.

AA | 25.03.2020 - 11:14..
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İstanbul'da, 19 yaşındaki Kadir K., internet üzerinde satış yapılan bir site aracılığıyla cep telefonunu satmak istedi.

Kadir K., internet üzerinden anlaştığı kadınla Üsküdar'da buluşarak, cep telefonunu 5 bin liraya sattı.

PARALAR SAHTE ÇIKTI

Kadir K., elden aldığı parayı bankamatiğe yatırmak istediğinde ise paraların sahte olduğunu anladı. Bunun üzerine Kadir K. emniyete giderek yaşanan süreci anlattı.

İstanbul'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı ViDEO

İstanbul'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

AYNI TAKTİKLE  38 BİN LİRALIK CEP TELEFONU SATIN ALDI

Polis ekipleri, telefonu sahte parayla satın alan kadının Zülal K. olduğunu ve farklı tarihlerde Üsküdar ile Ümraniye'de Gökhan Ş'nin telefonunu 6 bin lira, Can Ş'nin telefonunu 5 bin lira, Oğuzhan K'nın telefonunu 4 bin 200 lira, Doğukan T'nin telefonunu 7 bin 100 lira, Rıza Y'nin telefonunu 2 bin 100 lira ve Buğra Y'nin telefonunu 3 bin 50 lira sahte para ödeyerek aldığını tespit etti.

İstanbul'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

YAKALANDI

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleye ekipler, Zülal K'yı Avcılar'daki evine gözaltına aldı.

Ayrıca, zanlının emniyette yapılan sorgusunda, Erol Ö'nün telefonunu 7 bin, Yakup G'nin telefonunu 3 bin lira sahte para ödeyerek aldığı belirlendi.

İstanbul'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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