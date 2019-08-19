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İstanbul'da akaryakıt operasyonu

17 ton 400 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi sınır dışı edildi.

DHA | 19.08.2019 - 21:51..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Özel Harekat polisinin desteğiyle 17 Ağustos'ta depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, 17 ton 400 litre biyodizel akaryakıt ele geçirilirken, depodaki 5 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.E ve Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C'nin sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı
bildirildi. Diğer şüpheliler H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da akaryakıt operasyonu

İstanbul'da akaryakıt operasyonu

İstanbul'da akaryakıt operasyonu

İstanbul'da akaryakıt operasyonu

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