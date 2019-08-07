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İstanbul'da akrabalar arasında büyük kavga: 2 yaralı

Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan akrabaların kavgasında, kan döküldü.

İHA | 07.08.2019 - 09:14..
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İstanbul Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan akrabalar, akşam saatlerinde yolda karşılaştı.

1 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada araç içerisinde bulunan taraflardan biri, silahıyla ateş açtı. Olayda ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla yaralandı. Daha sonra araçla kaçmaya karışan saldırganları, aile yakınları silah ve sopalarla kovaladı.

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da akrabalar arasında büyük kavga: 2 yaralı ViDEO

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında ilk olarak tartışma yaşanıyor. Tartışmanın ardından araç içerisinden bir kişi silahını ateşliyor. Bu sırada şahıslardan biri yere düşüyor. Saldırgan aracıyla kaçmaya çalışırken, yaralanan şahsın yakınları sopalarla saldırganı kovalıyor.

İstanbul'da akrabalar arasında büyük kavga: 2 yaralı

İstanbul'da akrabalar arasında büyük kavga: 2 yaralı

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