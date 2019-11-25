İstanbul'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Hal Bağlantı Yolunda, aldığı alkolün sebebiyle kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan alkol testinde 197 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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Tülin Şahin'den kızı Siena’ya 50 bin liralık oda

Ünlü manken Tülin Şahin, kızı Siena Leyla için her şeyin en iyisini yapıyor.