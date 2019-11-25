İstanbul'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

İstanbul Hal Bağlantı Yolu Metris istikameti sapağında saat 04.50 sıralarında, alkollü olan Fatih Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsü aldığı alkolün etkisinden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedince, yola devrildi.
GÖRENLER ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ
Kaza yapan sürücüyü gören vatandaşlar yerde yatan sürücünün öldüğünü düşünerek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerinde yaralanan şahsa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
İstanbul'da 197 promil alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı ViDEO
197 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Şahsın ölmediği tespit edilirken, yaralı motosiklet sürücüsü Fatih Y., polis ekipleri tarafından alkol promil testine tabi tutuldu. 197 promil alkollü olduğu öğrenilen şahıs önce hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Fatih Y. sonra polis merkezine götürülecek.