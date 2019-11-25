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İstanbul'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Hal Bağlantı Yolunda, aldığı alkolün sebebiyle kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan alkol testinde 197 promil alkollü olduğu öğrenildi.

İHA | 25.11.2019 - 08:22..
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İstanbul Hal Bağlantı Yolu Metris istikameti sapağında saat 04.50 sıralarında, alkollü olan Fatih Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsü aldığı alkolün etkisinden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedince, yola devrildi.

GÖRENLER ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ

Kaza yapan sürücüyü gören vatandaşlar yerde yatan sürücünün öldüğünü düşünerek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerinde yaralanan şahsa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İstanbul'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

İstanbul'da 197 promil alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı ViDEO

197 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şahsın ölmediği tespit edilirken, yaralı motosiklet sürücüsü Fatih Y., polis ekipleri tarafından alkol promil testine tabi tutuldu. 197 promil alkollü olduğu öğrenilen şahıs önce hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Fatih Y. sonra polis merkezine götürülecek.

İstanbul'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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