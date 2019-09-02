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İstanbul'da alkollü sürücü kuzenini öldürdü

Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan olay sonrası her iki aile de yıkıldı.

İHA | 02.09.2019 - 10:24..
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İstanbul Avcılar’da Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evine yürümek üzere yola çıktı.

PANİK OLUP, ARACIN ÖNÜNE ATLADI

Bu sırada arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22), hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı. Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru atladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

L.G.’nin kullandığı araç lise öğrencisi Nazar’a çarparak, metrelerce havaya savurdu. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası L.G., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Firüzköy Karakolu'na götürülerek ifade verdi.

İstanbul'da alkollü sürücü kuzenini öldürdü VİDEO

81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

81 promil alkollü olduğu öğrenilen L.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

İstanbul'da alkollü sürücü kuzenini öldürdü

İstanbul'da alkollü sürücü kuzenini öldürdü

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