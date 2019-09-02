İstanbul'da alkollü sürücü kuzenini öldürdü

İstanbul Avcılar’da Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evine yürümek üzere yola çıktı.
PANİK OLUP, ARACIN ÖNÜNE ATLADI
Bu sırada arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22), hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı. Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru atladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
L.G.’nin kullandığı araç lise öğrencisi Nazar’a çarparak, metrelerce havaya savurdu. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası L.G., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Firüzköy Karakolu'na götürülerek ifade verdi.
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81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
81 promil alkollü olduğu öğrenilen L.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.