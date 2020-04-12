Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören vatandaşlardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

YAŞLI ADAM KORONAVİRÜSÜ YENDİ

İstanbul'da öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 24 Mart tarihinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 90 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alındı.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve şeker hastalığı bulunan yaşlı adam, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İstanbul'da alzheimer hastası yaşlı adam koronayı yendi ViDEO

"BAYA KİLO VERMİŞ, ÇOCUK GİBİ BESLENECEK"

Hastalığın başlangıç sürecini anlatan Yusuf Yılmaz’ın gelini Türkan Yılmaz, “Öksürükle başladı. Ateşi çıkınca hastaneye götürdük. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teşhis koyuldu. 15-16 gün hastanede yattı. İki kere test yapıldı. ‘İyi çıktı’ dediler. Sonra kan değerlerine baktılar. İyi olduğunu söylediler. İlaçlarını vereceğiz. Yemesine dikkat edeceğiz. Sık sık yemesi gerekiyor. Baya kilo vermiş. Artık çocuk gibi beslenecek.” dedi.

Kayınpederinin alzheimer hastası olduğunu belirten Yılmaz, “Allah’a hamd ediyoruz. Allah bütün hastalara şifa versin. Devletimize, tüm yetkililere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” dedi.