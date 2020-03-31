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İstanbul’da analiz merkezine baskın

Bir analiz merkezine düzenlenen operasyonda, kullanım süresi dolmuş çok sayıda laboratuvar test kitleri, asılsız düzenlenmiş CE Belgeleri ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.

İHA |
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İstanbul’da analiz merkezine baskın

İstanbul'un Güngören ilçesinde polis ekipleri, bir analiz firması ile aynı firmaya bağlı bir şirketin, İstanbul ve çevre illerden gönderilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemelerine insan ve hayvan sağlığına tehdit oluşturabilecek nitelikte sahte belge verdiğini tespit etti.

İŞLEM BAŞI 750 EURO

Firmanın, analiz ve herhangi bir laboratuvar testine tabi tutmaksızın, “test ve analiz yapılmış” gibi göstererek; ürünlerin insan, hayvan, bitki sağlığına herhangi bir zararı olmadığına yönelik uluslararası ülkelerce belirlenen standartlara uygun olduğunun belgesini verdiğini belirleyen polis, şirket yöneticilerinin bu yöntemle her işlem için 750 Euro para aldığını saptadı.

İstanbul’da analiz merkezine baskın

FİRMALARA SAHTE BELGELERLE SERTİFİKA VERİLMİŞ

İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş Laboratuvar Test Kitleri, CE belgesi verilmesi için başka firmalardan gönderilmiş maske, tulum ile asılsız düzenlenmiş sahte ‘CE’ belgeleri ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.

İstanbul’da analiz merkezine baskın

ŞİRKET SAHİBİ VE ÇALIŞANLARI SERBEST KALDI

Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi Hasan K. ile şirket çalışanı Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, “Belgede Sahtecilik” ve “5607 SKM” suçlarından işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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