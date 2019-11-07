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İstanbul'da araç evin salonuna daldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bir evin salonuna girdi.

İHA | 07.11.2019 - 23:14..
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İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi'nde Bilge İ., Salih Tozan Sokak’tan Avni Dilligil Sokak'a dönüş yapmak istedi.

İstanbul'da araç evin salonuna daldı

YARALANAN OLMADI

Bilge İ. dönüş yaptığı sırada kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 6 katlı binanın giriş katındaki dairenin salonunun duvarına çarptı. Televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Kazada ev sahibi ve sürücü Bilge İ. yaralanmadı. Evde maddi hasar meydana geldi. Olay karşısında şaşıran bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra sürücü kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla evden çıkarılarak otoparka kaldırıldı.

İstanbul'da araç evin salonuna daldı

DUVAR DEMİR PARMAKLIKLARLA KAPATILDI

Ev sakinleri ise yaşadıkları şoku atlattıktan sonra tamirci çağırıp kırılan duvarı demir parmaklıklarla kapattırdı. Olayı anlatan mahalle sakini Uğur Uçar, "Bayan paniklemiş o anda, fren yerine gaza basmış. Sonra polis geldi, çekici geldi. Evin duvarına çarpmış, herhangi bir yaralama yok. Geldiğimde araba içerideydi." dedi.

İstanbul'da araç evin salonuna daldı

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