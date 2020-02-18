İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda aracın farlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

23 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmada, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Emniyet güçleri tarafından, 14 Şubat'ta 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

16 GÖZALTI

Operasyonda, suç örgütü liderleri oldukları öne sürülen Yener Y. ve Yavuz A.'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalandı. Sanayi sitelerindeki alıcılar üzerinden satış yaptıkları belirlenen 16 kişi, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan adreslerde 12 motosiklet, 90 çalıntı far ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İstanbul'da araç farlarını 1 dakikada söktüler: 16 gözaltı ViDEO

ALICILAR SANAYİ SİTESİNDEN

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlıların 2 motosikletle 4 kişi hırsızlık yaptıkları, motosiklet sürücülerinin inmeden motoru çalışır halde tuttukları, diğer iki kişinin park halindeki aracın tamponunu esneterek farları bir dakikadan kısa sürede söktükleri görülüyor.

2.5 MİLYONLUK SATIŞ

60 bin lira değerindeki lüks araç farlarını 10 bin liraya, 20 bin lira değerindeki araç farlarını ise 5 bin liraya satan zanlıların, yakalanana kadar çalıp sattıkları farların değerinin 2.5 milyon lira olduğu iddia edildi.