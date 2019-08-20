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İstanbul'da minibüs, aracını iten adamın ayağını ezdi

Cadde ortasında bozulan hafif ticari aracını iten adamın ayağını, minibüs ezdi.

İHA | 20.08.2019 - 15:51..
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İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir sürücü, hafif ticari aracıyla seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aracı bozuldu.

MİNİBÜS ADAMIN AYAĞINI EZDİ

Bunun üzerine sürücü, aracını iterek yol kenarına çekmek istedi. O esnada seyreden minibüs, adamın ayağını ezdi. Ayağını lastiğin altına girdiğini fark eden adam, bağırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine minibüs sürücüsü, geri manevra yaparak yoluna devam etti. Adamın şaşkınlık yaşadığı o anlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Minibüs, aracı iten adamın ayağını ezdi

İstanbul'da minibüs, aracını iten adamın ayağını ezdi

İstanbul'da minibüs, aracını iten adamın ayağını ezdi

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