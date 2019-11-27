İstanbul'da aranan FETÖ'cü eski binbaşı Samsun'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ESKİ BİNBAŞI TUTUKLANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda meslekten ihraç edilen binbaşı Mesut Z'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, İstanbul'da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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