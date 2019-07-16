İstanbul'da Arap aileye yankesicilik

İstanbul Beyoğlu Taksim Metrosu’nda, Filistin asıllı A. S., metro’ya binmek için yürüyen merdivenlere ailesiyle gelen Arap turistin cüzdanını çalarak, metroya doğru kaçtı.
HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI
Neye uğradığını şaşıran Arap aile, durumu metro girişindeki Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polise bildirdi. Eşkal üzerine polis hemen harekete geçti ve şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli, metroya binmeden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
MAĞDUR AİLENİN ÇOCUĞU KORKUDAN AĞLADI
Cüzdanları çalınan ailenin çocuğu ise şok geçirdi. Şok üzerine sürekli ağlayan çocuğun babası tarafından teselli edildiği görüldü.
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SINIR DIŞI EDİLECEK
Daha sonra metro girişinde toplanan meraklı kalabalığı polis dağıttı. Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken, deport edileceği bildirildi.