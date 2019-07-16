İstanbul'da Arap aileye yankesicilik

Her bayram öncesi emeklilere ödenen 1000 liralık ikramiye, Kurban Bayramı öncesinde de hesaplarda olacak.

Galatasaray'ın deplasman forması internete sızdı. Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda gri formayla mücadele edecek.

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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.