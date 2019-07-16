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İstanbul'da Arap aileye yankesicilik

Taksim Metrosu’nda Arap turistin cüzdanını çalan Filistin asıllı hırsız, olay yerinden kaçarken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA | 16.07.2019 - 09:26..
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İstanbul Beyoğlu Taksim Metrosu’nda, Filistin asıllı A. S., metro’ya binmek için yürüyen merdivenlere ailesiyle gelen Arap turistin cüzdanını çalarak, metroya doğru kaçtı.

HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI

Neye uğradığını şaşıran Arap aile, durumu metro girişindeki Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polise bildirdi. Eşkal üzerine polis hemen harekete geçti ve şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli, metroya binmeden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da Arap aileye yankesicilik

MAĞDUR AİLENİN ÇOCUĞU KORKUDAN AĞLADI

Cüzdanları çalınan ailenin çocuğu ise şok geçirdi. Şok üzerine sürekli ağlayan çocuğun babası tarafından teselli edildiği görüldü.

İstanbul'da Arap aileye yankesicilik VİDEO


SINIR DIŞI EDİLECEK

Daha sonra metro girişinde toplanan meraklı kalabalığı polis dağıttı. Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken, deport edileceği bildirildi.

İstanbul'da Arap aileye yankesicilik

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