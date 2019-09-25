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İstanbul'da artçı depremler

Geçtiğimiz gün Silivri açıklarında gerçekleşen 4,6 büyüklüğünde depremin ardından bugün de artçı sarsıntılar meydana geldi.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 19:47..
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İstanbul'da artçı depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 16.07'de, merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇOK FAZLA HİSSEDİLMEDİ

Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi.

Depremin merkez üssü, Silivri'ye 22 kilometre uzaklıkta. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Büyükçekmece'ye olan mesafe 36, İstanbul merkezine ise 65 kilometre.

Sarsıntının yerin 12 kilometre altında gerçekleştiği belirtiliyor.

İKİNCİ DEPREM HABERİ

Bu haberin ardından bu kez 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Saat 18.36'da İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da artçı depremler

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