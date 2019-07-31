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İstanbul'da asansör kabininde asılı kalan çocuk kamerada

Başakşehir'de oyun oynadığı ipi boynundan çıkarmayan çocuk, asansör kabininde asılı kaldı. Talihsiz çocuğu ablası kurtardı.

DHA | 31.07.2019 - 11:19..
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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde oynayan 3 çocuk, eve gitmek için asansöre bindi.

Çocuklardan biri, oyun oynadıkları ve boynunda kalan iple asansöre bindi.

İstanbul'da asansör kabininde asılı kalan çocuk kamerada

KABİNİN İÇİNDE ASILI KALDI

İpin bir kısmı dışarıda kalırken, asansörün kapısı kapandı. Asansör hareket edince ip, 5-6 yaşlarındaki çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuk, kabinin içinde asılı kaldı. Asansöre beraber bindiği büyük ablası da bir taraftan asılı kalan çocuğu ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı.

BOĞULMAKTAN KURTARDI

Kabini durduran kız çocuğu, çocuğun boynundaki ipi çıkarmayı başararak, boğulmaktan kurtardı. Asansörde üç çocuğun yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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