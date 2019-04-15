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İstanbul’da asker konvoyunda drift

Eyüpsultan’da otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra, cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca drift yaptı.

İHA | 15.04.2019 - 09:24..
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İstanbul Eyüpsultan'da bir grup genç, asker arkadaşlarını uğurlamak için Yağlıdere Parkı’nda toplandı. Sokakta meşaleler yakan gençler, burada bir süre eğlendikten sonra araçlarına binerek yola çıktı.

Gruptan ayrılan bir otomobil sürücüsü, kavşakta bekleyen yolcu otobüsüne aldırış etmeden dakikalarca drift yaptı.

VATANDAŞLARI YOLLARINDAN ALIKOYDULAR

Caddeden bir süre sonra ayrılan maganda ve gruptaki diğer otomobilli gençler, ardından parka giderek burada yanlama yapmaya başladı. Konvoyu katılanların neredeyse hepsinin drift yaptığı uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Vatandaşları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alıkoyan magandalar, o anları kaydedip bir de marifetmiş gibi sosyal medyada yayınladı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kesip drift yapan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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