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İstanbul'da asker uğurlama terörü kameralara yansıdı

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde tek teker üzerinde seyreden magandalar, hem kendilerini, hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

İHA | 20.08.2019 - 11:36..
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İstanbul'da asker uğurlamak için trafiğe çıkanlara bir yenisi daha eklendi.

ÇEVREDEKİLERİ RAHATSIZ ETTİLER

Temmuz ayında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, çevredekileri de rahatsız ederek tek teker üzerinde ilerledi.

İstanbul'da asker uğurlama terörü kameralara yansıdı

TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜLERLE TARTIŞTILAR

Bir süre bu şekilde giden magandalara ardından tünelde seyreden bir otomobil sürücüsü tepki gösterdi.

Otomobilini yol kenarına çeken sürücü konvoydaki şahıslar tartışmaya başladı. Tartışmaya diğerlerinin de dahil olması üzerine otomobil sürücüsü ayrılarak yoluna devam etti.

Sarıyer'de asker uğurlama terörü VİDEO

TEK TEKER ÜSTÜNDE İLERLEDİLER

Tüneli trafiğini keserek adeta altını üstüne getiren magandalar, konvoy halinde kornalara basarak sahil yolunda tur attı. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Öte yandan görüntüleri yayınlayan motosikletlinin ise mega kentin çeşitli noktalarında tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tünelin trafiğini keserek sürücülerin canını tehlikeye atan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da asker uğurlama terörü kameralara yansıdı

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