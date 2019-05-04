İstanbul'da asker uğurlarken drift yapanlar yakalandı

İstanbul'un 4 ilçesinde asker uğurlayan gençler, istenmeyen görüntüler ortaya çıkarmıştı. Magandalar; özellikle Bahçelievler, Kartal, Ümraniye ve Beykoz’da mahalle aralarında ve trafikte tabancalarla havaya ateş açıp bir de üstüne üstlük 'drift' yapmışlardı.

EHLİYETLERİNE EL KONUDU VE ARAÇLARI MEN EDİLDİ

Olayın medyaya yansımasının ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Günler süren çalışma sonrasında ekipler, magandaların kullandığı araçların plakalarını tespit etti.

Sürücüleri de belirleyen polis, motosikleti kullanan B.K.’yı yakalayarak, “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri” maddesinden bin 2 lira, “Karayolunu kullananlar için tehlike oluşturacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak” maddesinden 235 lira, “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 108 lira, “Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak” maddesinden ise 108 lira olmak üzere, toplam bin 453 lira idari para cezası kesildi.

ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca şahsın “aday sürücü belgesi” puan aşımından dolayı iptal edilerek, motosiklet de sigortası olmadığından dolayı trafikten men edildi. C.S.T. isimli otomobilin sürücüsüne de, “Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek” maddesinden 235 lira, “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda 343 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da havaya ateş açıp asker uğurlayan magandalar VİDEO



POLİS TRAFİKTE 'DRİFT'E ACIMADI

Sürücüsü K.U. olan otomobilin sürücüsüne de, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Sürücü daha sonra “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

TOPLAMDA 8 BİN 24 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Son olarak sürücüsü E.E.E olan otomobilin sürücüsüne ise, “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri” maddesinden bin 2 lira, “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinde 108 lira, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 218 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesi, sağlık şartları yerine getirilinceye kadar geri alındı.

Şahıs ardından “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bakırköy Kartaltepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Bu ilçelerde insanların hayatını tehlikeye atan magandalara toplamda 8 bin 24 lira para cezası kesildi.