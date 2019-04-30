İstanbul'da asker uğurlayan magandalar

İstanbul'un farklı bölgelerinde asker uğurlayan magandalar, drift diye tabir edilen yanlama hareketinden abartı egzoz, patinaj çekme ve tek tekerlek üzerinde gitmesine kadar yapmadığını bırakmadı.

DEFALARCA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde önceki gün toplanan bir grup genç, meşaleler yakarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra ortaya çıkan eli silahlı bir kaç maganda, onlarca binanın arasında defalarca havaya ateş açtı. Kimsenin canını bir an olsun umursamayan şahıslar, ardından araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı.

TRAFİĞİ HİÇE SAYIP DRİFT YAPTILAR

Magandalar trafikte onlarca aracın arasında, “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparken, bir motosikletli de tek tekerlek üzerinde giderek kendince şov yaptı.

İstanbul'da havaya ateş açıp asker uğurlayan magandalar

VATANDAŞLARA RAĞMEN ATEŞ ETTİLER

Ardından hareket halindeki aracın camından sarkan 2 genç, eline aldıkları tabancayla caddede yürüyen vatandaşlara rağmen havaya ateş açtı. Daha sonra silahı eline alan diğer gencin namlusunu refüjden geçen bir vatandaşa doğrultması dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

BİNALARIN ARASINDA ONLARCA MERMİ YAKTILAR

Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde kaydedilen başka bir görüntüde de, müstakil evlerin olduğu bir sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruptan 3 maganda, her 2 ellerine de aldığı tabancalarla onlarca mermiyi havaya sıktı. İnsanların canını bir an olsun düşünmeyen o magandaların yaşattığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

ABART EGZOZLA ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİLER

Kartal sahil yolundaki diğer bir görüntüde ise, yine konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, drift yaptıktan sonra sahilde araçlarını durdurarak çevreye maytap attı. Abart egzoz kullanarak çevreyi oldukça rahatsız eden şahıslar, yine trafikte seyrederken havaya ateş açtı.

YOL KAPATIP, HALAY ÇEKİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Ümraniye Esenevler Mahallesi’ndeki başka bir uğurlamada ise, asker arkadaşlarını uğurlamak için toplanan magandalar, trafiğe çıkıp onlarca aracın arasında patinaj çekti. Tozu dumana katan şahıslar, yine binaların arasında havaya ateş açmayı ihmal etmedi. Aynı magandalar, semtteki bir sokakta düzenlenen eğlencede müzik eşliğinde hem halay çekti hem de havaya ateş açtı.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, drift yaparak abartı egzoz kullanan, patinaj çeken ve tek tekerlek üzerinde giden o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.