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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 8 gözaltı

Sanayi sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 02.03.2020 - 13:32..
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İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sanayi sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getirdikleri ve depoladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi.

81 BİN 500 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT BULUNDU

Gerçekleştirilen operasyonlarda "10 Numara Yağ" olarak bilinen 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın taşındığı kamyonet ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 8 gözaltı

8 GÖZALTI

Operasyonlarda yakalanan Muhammet E., İshak Ş., Hasan Hüseyin E., Sait İ., Nebi G., Mustafa A., Ferdi O., Mustafa Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 8 gözaltı

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