İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sanayi sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getirdikleri ve depoladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi.
81 BİN 500 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT BULUNDU
Gerçekleştirilen operasyonlarda "10 Numara Yağ" olarak bilinen 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın taşındığı kamyonet ele geçirildi.
8 GÖZALTI
Operasyonlarda yakalanan Muhammet E., İshak Ş., Hasan Hüseyin E., Sait İ., Nebi G., Mustafa A., Ferdi O., Mustafa Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.