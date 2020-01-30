İstanbul'da ayağıyla otomobil kullanan maganda yakalandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, ayaklarıyla direksiyonu tutarak araç kullanan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
396 LİRA CEZA ALDI
Görüntüleri inceleyen polis, 34 BIY 439 plakalı aracın sürücüsü B.T'yi yakaladı. B.T'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan toplam 396 lira ceza kesildi.
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EHLİYETİNE GEÇİCİ OLARAK EL KONULDU
Ayrıca B.T'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.
Direksiyonu ayaklarıyla tutarak araç kullanan sürücü yakalandı VİDEO