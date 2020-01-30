taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9826
Euro
6.6012
Altın
1578.83
Borsa
119740.88
Gram Altın
303.299
Bitcoin
55626.8

İstanbul'da ayağıyla otomobil kullanan maganda yakalandı

Aracının direksiyonunu ayaklarıyla kontrol ederek trafikte tehlikeye yol açan ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan sürücü gözaltına alındı.

AA | 30.01.2020 - 17:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, ayaklarıyla direksiyonu tutarak araç kullanan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

396 LİRA CEZA ALDI

Görüntüleri inceleyen polis, 34 BIY 439 plakalı aracın sürücüsü B.T'yi yakaladı. B.T'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan toplam 396 lira ceza kesildi.

İstanbul'da ayağıyla araç kullanan trafik magandası VİDEO

EHLİYETİNE GEÇİCİ OLARAK EL KONULDU

Ayrıca B.T'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Direksiyonu ayaklarıyla tutarak araç kullanan sürücü yakalandı VİDEO

İlginizi Çekebilir
Suriyeli kardeşleri dövüp şantaj yapan Suriyeliler
Antalya'da, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalışan 2 Suriyeli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.
AP'deki bayrak provokasyonuna Bahçeli'den sert tepki
Devlet Bahçeli, AP Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Yunan milletvekili için, "Kalleş ve kirli elleriyle Türk bayrağını yırtmıştır" açıklamalarında bulundu.
Rumlardan Türk ürünlerine boykot çağrısı
Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Türk ürünlerini satın almamaları yönünde Rum tüketicilere telkinde bulundu.
Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı
Adana'da, sürücüsünün frene basmasına rağmen duramayan otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya, kazadan yara almadan kurtuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

574
Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

124
Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

2594
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

264
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

181
Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

1172
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir