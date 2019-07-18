İstanbul’da ayakkabı imalathanesine baskın

Operasyonda polise karşı koyan 7 kişi gözaltına alındı. Polisle çalışanlar arasında arbede yaşanırken, ünlü markaların da taklit edildiği sahte ayakkabılara el konuldu.

POLİSE SALDIRDILAR

İstanbul Sultangazi'de sahte ayakkabı imalatı yapan bir iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerine iş yeri çalışanları saldırmaya başladı.

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7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki kalabalığın da karıştığı kargaşada polis ekipleri fiziksel müdahaleye maruz kaldı.

Bunun üzerine müdahale eden polis ekipleri, kalabalığı kısa sürede dağıttı. Polis ekiplerine karşı koyan 7 kişi de gözaltına aldı.

SAHTE AYAKKABILARA EL KONULDU

Yapılan aramada içeride binlerce kutu sahte ayakkabı bulundu. Ünlü markaların taklit edildiği sahte ayakkabılara polis tarafından el konuldu.