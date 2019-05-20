Maltepe sahil yolunda motosikletli genç kızın ayağa kalkarak yolculuk etmesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

AYAKTA SÜRDÜ

Sahil yolunda ilerleyen bir motosiklette arkada oturan genç kız, seyir halindeyken ayağa kalktı. Ayağa kalkıp kollarını açan genç kız, uzun süre o şekilde yolculuk etti. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan şahıs, olası bir faciaya davetiye çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde seyir halindeki motosiklette bulunan genç kız, ayakta kollarını açarak yolculuk ediyor.

İstanbul'da ayakta motosiklet süren genç kız VİDEO



